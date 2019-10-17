Süper Loto çekildi (2)

17.10.2019 21:42

Süper Loto'nun 626. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 13 milyon 456 bin 349 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 122 kişi 6 bin 38 lira 15'er kuruş, 4 bilen 5 bin 81 kişi 157 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 96 bin 894 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Burdur'un Bucak ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Kaynak: AA