Süper Loto Çekildi (2)

05.09.2019 21:52

Süper Loto oyununun 620. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 631 bin 884 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 12 bin 884'er lira, 4 bilen 2 bin 989 kişi 206'şar lira, 3 bilen 63 bin 252 kişi 16 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

(Bitti)

Kaynak: AA