Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto'nun 611. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 841 bin 168 lira 55 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 10 bin 802 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 149 kişi 197 lira 5'er kuruş, 3 bilen 69 bin 20 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 242 bin 152 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 579 bin 332 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 883 bin 433 lira 12 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA