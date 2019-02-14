Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto'nun 591'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 661 bin 688 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 11 bin 975 lira 70'er kuruş, 4 bilen 5 bin 414 kişi 170 lira 65'er kuruş, 3 bilen 104 bin 654 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 387 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA