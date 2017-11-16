Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 548 bin 172 lira 75 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 63 kişi 9 bin 291 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 495 kişi 180 lira 5'er kuruş, 3 bilen 73 bin 560 kişi 14 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte dağıtılan toplam ikramiye miktarı ise 2 milyon 299 bin 658 lira 70 kuruş oldu.



Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 663 bin 958 lira 44 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 929 bin 155 lira 36 kuruş kamuya aktarılacak.



(Bitti)