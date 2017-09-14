Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 106 kişi 11 bin 469 lira 85'er kuruş, 4 bilen 7 bin 602 kişi 171 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 147 bin 35 kişi 15 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Isparta'dan yatırdığı belirtildi.



Çekilişte, 29 milyon 419 bin 645 lira ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan kamuya KDV olarak 3 milyon 448 bin 13 lira 49 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 929 bin 299 lira 25 kuruş aktarılacak.



(Bitti)