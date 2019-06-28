Süper Loto bir kez daha devretti! İşte 27 Haziran 2019 Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan belirlendi. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekiliş, katılanlar tarafından heyecanla izlendi. 4 milyon liralık büyük ikramiye oyunseverleri heyecanlandırmış ve MPİ tarafından açıklanacak Süper Loto sonuçlarına kilitlenmişti. Fakat oynayanlar içinden altı sayıyı tutturan çıkmadı ve Süper Loto bir kez daha devir etti. Detaylar haberimizde.

27 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto haftanın kazandıran numaraları: 12, 32, 34, 44, 46, 50

27 Haziran Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 312 bin 781 lira 96 kuruş devretti.

Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 38 kişi 13 bin 611 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 737 kişi 205 lira 65'er kuruş, 3 bilen 59 bin 268 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 25 bin 429 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 426 bin 824 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 798 bin 41 lira 80 kuruş kamuya aktarıldı.