Süper Loto bilet çekilişi ne zaman, saat kaçta? Süper Loto bilet sorgulama! 2 Aralık 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
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Süper Loto bilet çekilişi ne zaman, saat kaçta? Süper Loto bilet sorgulama! 2 Aralık 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

03.12.2020 09:00 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:05
Süper Loto bilet çekilişi ne zaman, saat kaçta? Süper Loto bilet sorgulama! 2 Aralık 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 2 Aralık Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor. Süper Loto çekiliş sonuçları: 2 Aralık MPİ Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Süper Loto bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango Online 2 Aralıktarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 2 Aralık'ta yapılacak çekilişte kazanan kim olacak? Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar merak edildi. İşte, 2 Aralık2020 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası!

HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI BELLİ OLDU MU?

2 AralıkSüper Loto sonuçları 21.30'da açıklanacak.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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