Süper Loto 3 Eylül 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları! Sisal Şans, Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto 3 Eylül çekiliş sonuçlarını açıkladı. Çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 16 milyon 588 bin 658 TL devretti. MPİ Süper Loto sonuçları haberimizde.

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda 3 Eylül saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilen numaralar 11, 10, 5, 8, 24, 31 oldu. Çekilişte 16 milyon 588 bin 658 TL büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca ödül sonaki haftaya devretti. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto sonuçları canlı izle....

3 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 3 Eylül 2020 tarihinde saat 21.30'da gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 11, 10, 5, 8, 24, 31oldu. Çekilişte; 6 bilen çıkmadı ve 16 milyon 588 bin 658 TL devretti. 5 bilen 31 kişi 11.194,20 TL, 4 bilen bin 301 kişi 414,90 TL, 3 bilen 26 bin 30 kişi 25,15 TL, 2 bilen 230 bin 882 kişi 3,00 TL kazandı.

Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21.30'da çekiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.