Süper Loto 27 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları! 32 milyon sahibini buldu mu? Sisal Şans, Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto 27 Ağustos çekiliş sonuçlarını açıkladı. Çekilişte 6 bilen bir talihli ikramiye sahibi oldu. 195.858 TL devretti. MPİ Süper Loto sonuçları haberimizde.

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda 27 Ağustos'ta saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilen numaralar 52, 10, 6, 31, 59, 43 oldu. Çekilişte 32 milyon 354 bin 169 TL büyük ikramiye olarak belirlendi. Diğer yandan açıklanan sonuçlara göre bir talihli 14 milyon kazandı ve 195.858 TL sonraki çekiliş gününe devretti. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto sonuçları canlı izle....

27 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 21.30'da gerçekleştirdi. İkramiye 32 milyon 354 bin 169 TL olarak belirlendi. Çekilen numaralar 52, 10, 6, 31, 59, 43 oldu.

Çekilişte; 6 bilen bir kişi 14.658.611,40 TL kazandı. 5 bilen 18 kişi 20.333,05 TL, 4 bilen bin 40 kişi 577,80 TL, 3 bilen 23 bin 759 kişi 30,70 TL, 2 bilen 238 bin 265 kişi 3,20 TL elde etti.

Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21.30'da çekiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.