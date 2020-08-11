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Süper Loto 26.75 milyon liralık büyük ikramiyesiyle rekora koşuyor

Sisal Şans'ın son çekilişini 9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Süper Loto'da 26 milyon 745 bin 624 liralık büyük ikramiye devretmişti.

Süper Loto 26.75 milyon liralık büyük ikramiyesiyle rekora koşuyor
11.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:33

Sisal Şans'ın son çekilişini 9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Süper Loto'da 26 milyon 745 bin 624 liralık büyük ikramiye devretmişti. Herkesin merakla beklediği, Süper Loto çekilişi, 11 Ağustos Salı (bu akşam) saat 20: 00'de yapılacak.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor. 13 Ağustos Perşembe günü itibariyle çekilişler yeni saati olan 21: 30'da gerçekleştirilmeye başlanacak.

Süper Loto oynamanın kuralları neler?1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor.Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.Tüm çekilişler canlı yayınlanıyorŞisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.


Kaynak: DHA

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