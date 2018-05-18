Süper Ligin Yeni Takımı Çaykur Rizespor, Beşiktaşlı Lens'i Gündeme Aldı

Spor Toto 1. Lig'den bu sezon yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'i transfer gündemine aldı.

Jeremain Lens'i kiralık olarak düşünen Çaykur Rizespor yönetiminin bu teklifine henüz Beşiktaş yönetimi cevap vermiş değil.

31 MAÇTA 4 GOL 5 ASİST YAPTI

Hollandalı futbolcu bu sezon Beşiktaş ile tüm kulvarlarda çıktığı 31 karşılaşmada 1.618 dakika süre alırken takımı adına 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.