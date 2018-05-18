Süper Ligin Yeni Takımı Çaykur Rizespor, Beşiktaşlı Lens'i Gündeme Aldı
Bu sezon tekrar Süper Lige yükselen Çaykur Rizespor, Beşiktaş'taki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Jeremain Lens için teklifte bulundu.
Spor Toto 1. Lig'den bu sezon yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'i transfer gündemine aldı.
Jeremain Lens'i kiralık olarak düşünen Çaykur Rizespor yönetiminin bu teklifine henüz Beşiktaş yönetimi cevap vermiş değil.
31 MAÇTA 4 GOL 5 ASİST YAPTI
Hollandalı futbolcu bu sezon Beşiktaş ile tüm kulvarlarda çıktığı 31 karşılaşmada 1.618 dakika süre alırken takımı adına 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
YORUMLAR (5)
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kiralık miralık vermeyin. . . Ya satılsın yada kalsın. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şu ramazan ayının yüzü suyu hürmetine alın lensi çok güzel bir haber bu :)Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Lense lens takmışlar gözlüğüm nerede demişCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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LENS FB DEN BAŞKA KLÜPTE TOP OYNAMAM DEMİŞTİ. HARBİDEN OYNAMADI=))Cevap Yaz 20 Yayından KaldırYILDIRIM: ahahaha :))5 1 Yayından Kaldır