Süper Ligin Kader Maçı : Galatasaray - Trabzonspor
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray evine Trabzonspor'u ağırlıyor. Ligin zirvesine direkt etki edecek maçta Trabzonspor puanla dönüp şampiyonluk şansını devam ettirmek isterken, Galatasaray evinde kazanıp Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymak istiyor.
03.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:46
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray evine Trabzonspor'u ağırlıyor. Ligin zirvesine direkt etki edecek maçta Trabzonspor puanla dönüp şampiyonluk şansını devam ettirmek isterken, Galatasaray evinde kazanıp Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymak istiyor.
Kaynak: Dugout