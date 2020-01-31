Süper Ligin en kısır takımı Konyaspor

31.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:14

Haberdeki gol beklentileri verileri Twitter’daki @RowzReport hesabından alınmıştır.





Süper Lig’de 19 haftayı geride bıraktık ve 20. hafta maçları bu akşam başlayacak. Geride kalan haftada bol gollü maçlar izlediğimiz kadar gol ve pozisyon konusunda kısır maçlar da izledik. Ancak Konyaspor, gerek pozisyon gerekse gol konusunda futbol seyircilerine pek cömert davranmıyor.



Süper Lig’in 19 haftasının sonunda 18 takım ortalama 27,5 gol kaydetti. Takımların yarısı bu ortalamanın altında kalırken, iki takım 16 gol bularak bu alanda ligin dibinde yer aldılar: Konyaspor ve Ankaragücü. Gol beklentilerine bakıldığında ise Ankaragücü, toplam 17,9 gol beklentisiyle son sırada kalırken Konyaspor, toplam 19,2 gol beklentisiyle Ankaragücü’nün bir üst basamağında yer aldı.



Rakiplere verilen pozisyona bakılacak olursa, kalesini pozisyonlara en iyi kapatan takımın Alanyaspor olduğu görülüyor. Turuncu-yeşilli ekibin rakipleri, geride kalan 19 haftada Alanyaspor’a karşı 16,6 gol beklentisi oluşturabildiler. Bu alanda en iyi ikinci ekip ise, rakiplerinin toplam 18,5 gol beklentisi yaratabildiği Fenerbahçe.



Maçlardaki toplam gol beklentilerinde ise Konsyaspor’un elde ettiği istatistik dikkatleri çekiyor. Aykut Kocaman’ın ekibi şu ana dek hücumda toplam 19,2 gol beklentisi oluşturabilirken, savunmada ise rakipleri Konyaspor’a karşı 25,2 gol beklentisi yarattılar. Yani Konyaspor’un oynadığı 19 lig maçında toplamda 44,4 gol beklentisi vardı.



Konyaspor’un ardından maçları gol pozisyonu anlamında en kısır geçen ikinci ekip ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların 19 maçında toplam 48,7 gol beklentisi oluştu. Maçlarında en fazla pozisyon yaşanan ekip ise lig sonuncusu Kayserispor oldu. Ligde şu ana dek 18 gol atıp 48 gol yiyen Sarı-kırmızılılar’ın maçlarında toplam 67,8 gol beklentisi oluştu.