Süper Lige Yükselen Son Takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor Oldu

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen son takım penaltı atışlarında 5-4 kazanan B.B Erzurumspor oldu.

Spor Toto 1. Lig play-off final mücadelesinde Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 berabere biten mücadelede kazananı penaltılar belirledi. Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Erzurum temsilcisi Süper Lig'e çıkan son takım olma başarısını gösterdi.

ÇAYKUR RİZESPOR VE ANKARAGÜCÜ SÜPER LİGE ÇIKMAYI GARANTİLEMİŞTİ

Böylelikle Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan üç takım resmen belli oldu. Şampiyon Çaykur Rizespor ve lig ikincisi Ankaragücü Süper Lig'e çıkmayı önceden garantilemişlerdi...

Gazişehir Gaziantep karşısında 4 penaltı kurtaran Hakan Canbazoğlu maçın kahramanı oldu. Gazişehir Gaziantep'te beşinci penaltıyı kaçıran Pierre Webo, penaltıyı atsaydı, takımını Süper Lig'e çıkaracaktı. Kamerunlu maç sonunda kaçırdığı penaltı yüzünden büyük üzüntü yaşadı.