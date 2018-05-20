Süper Lige Yükselen Son Takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor Oldu
Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, penaltı atışları sonucunda Gazişehir Gaziantep'i 5-4 yenerek Süper Lige yükselen son takım oldu.
Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen son takım penaltı atışlarında 5-4 kazanan B.B Erzurumspor oldu.
Spor Toto 1. Lig play-off final mücadelesinde Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 berabere biten mücadelede kazananı penaltılar belirledi. Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Erzurum temsilcisi Süper Lig'e çıkan son takım olma başarısını gösterdi.
ÇAYKUR RİZESPOR VE ANKARAGÜCÜ SÜPER LİGE ÇIKMAYI GARANTİLEMİŞTİ
Böylelikle Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan üç takım resmen belli oldu. Şampiyon Çaykur Rizespor ve lig ikincisi Ankaragücü Süper Lig'e çıkmayı önceden garantilemişlerdi...
Gazişehir Gaziantep karşısında 4 penaltı kurtaran Hakan Canbazoğlu maçın kahramanı oldu. Gazişehir Gaziantep'te beşinci penaltıyı kaçıran Pierre Webo, penaltıyı atsaydı, takımını Süper Lig'e çıkaracaktı. Kamerunlu maç sonunda kaçırdığı penaltı yüzünden büyük üzüntü yaşadı.
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Hayır uğurlu olsun, ErzurumSpor Gazişehir takımınıda tebrik ediyorumCevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır
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Şampiyon olmak isteyen Gümüşhane spora Gelsin şampiyon yapılır!....Cevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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Seneye gene hoooop asagi . d Bir yukseliyorlar sonra tekrar gume gidiyorlar. Baskanlari ve vadicilik oynayanlar paralari car cur ediyorlar, gene duseceklerCevap Yaz 11 29 Yayından Kaldır
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Kaleci Hakanı ve Erzurumsporu tebrik ediyorum. Hayırlı olsun tüm DadaşlaraCevap Yaz 30 6 Yayından Kaldır
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Bir Şanlıurfalı olarak Erzurumsporu tebrik ediyorum. İyiki de ŞİKECİ takımın süper lige çıkmasına fırsat vermedi. .Cevap Yaz 38 9 Yayından Kaldır