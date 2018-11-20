Süper Lige Damga Vuracak Takas: Ozan Tufan - Oğuzhan Özyakup
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan Tufan'ın transferi için hamle yapan Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'u istedi.
Ozan Tufan-Tolgay Arslan takası gündemdeyken Fenerbahçe gözünü Oğuzhan Özyakup'a çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim Ozan Tufan'a talip olan ezeli rakibi Beşiktaş'a, "Oğuzhan Özyakup'u isteriz" yanıtını verdi.
ALİ KOÇ İSTİYOR
FFP kriterleri nedeniyle devre arasında bonservis bedeli ödemeden transfer yapmanın peşinde olan Fenerbahçe, siyah-beyazlıların 10 numarasını takas ve bir miktar ücretle kadrosuna katmayı planlıyor. Tolgay Arslan takasının ikinci plana atıldığı belirtilen haberde, Başkan Ali Koç'un özellikle Oğuzhan'da ısrarcı olduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR ISLIKLIYOR
Beşiktaş taraftarıyla sezon başından beri arası bozuk olan ve maçlarda ıslıklanan Oğuzhan'ın da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Başkan Koç'un ikili ilişkileri iyi olan Fikret Orman'la önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı ve resmi teklifi ileteceği ifade edildi.
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HAHAHAHHHA OĞUZHAN TOLGAY VEYA BAŞKA BİR BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUNUN GS YADA FBYE TRANSFER OLACAĞINA İNANAN SAFLAR VAR MI ACABA YAZIK SİZE :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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enfılaysona ınay kampanya lıg de de var sanırımCevap Yaz Yayından Kaldır
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İkiside birbirinden rezil. İki alkış aldılar orası burası oynamaya başladı ikisininde. Yabancı oyuncular bunların yaşındayken hedefleri var. Bunlar yeterli görüp aldıkları parayı oynadıkları takımları ALEMLERE akma peşindeler. 6-7 sene sonra kafalarına vuracaklar biz keşke zamanında çalışsaydık profesyonel kariyer bitti diyeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BJK zararlı çıkar Ozan Tarık vakasını almış durumda ondan bişi olmazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bjk Ozanı alırsa grekoromen de madalya garantiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır