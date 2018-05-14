Süper Ligde Şampiyonu Belirleyecek Maçlar 19 Mayıs'ta Oynanacak

Spor Toto Süper Ligde 34. hafta programı açıklandı. Son haftada ligin şampiyonu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligine giden takımları belirleyecek maçlar cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Spor Toto Süper Ligde 34. hafta programı açıklandı.

İŞTE TFF'NİN YAYINLADIĞI PROGRAM:

18 MAYIS CUMA:

18.00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor

18.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor

18.00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor

18.00 Gençlerbirliği - Bursaspor

18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Osmanlıspor

19 MAYIS CUMARTESİ

19.00 Göztepe - Galatasaray

19.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor

19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

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YORUMLAR (6)

  • PALAVRACI:
    sana ne elalemin işindensen kendine bak döviz almış başını gidiyo millet fakirlesiyo
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  • HEY:
    Galatasaray sampiyon olmaz çünkü Galatasaray yönetenlerin cebinde akrep var bak adam gibi adam Ali Koç gelirsem feneri ihya ederim dedi, Galatasaray acıların takımı gelen vuruyor gidiyor kasada fareler çirit atıyor...
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  • BAK GİT:
    Yahu şampiyon kim olursa olsun yazık oldu Türk lirasına amatör spor külübüne düştü yazık ya Türk lirası küme düştüğü için beş günlük ulusal yas ilan edelim.
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