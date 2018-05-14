Süper Ligde Şampiyonu Belirleyecek Maçlar 19 Mayıs'ta Oynanacak
Spor Toto Süper Ligde 34. hafta programı açıklandı. Son haftada ligin şampiyonu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligine giden takımları belirleyecek maçlar cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Spor Toto Süper Ligde 34. hafta programı açıklandı.
İŞTE TFF'NİN YAYINLADIĞI PROGRAM:
18 MAYIS CUMA:
18.00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor
18.00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor
18.00 Gençlerbirliği - Bursaspor
18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Osmanlıspor
19 MAYIS CUMARTESİ
19.00 Göztepe - Galatasaray
19.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor
19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor
YORUMLAR (6)
-
sana ne elalemin işindensen kendine bak döviz almış başını gidiyo millet fakirlesiyoCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Galatasaray sampiyon olmaz çünkü Galatasaray yönetenlerin cebinde akrep var bak adam gibi adam Ali Koç gelirsem feneri ihya ederim dedi, Galatasaray acıların takımı gelen vuruyor gidiyor kasada fareler çirit atıyor...Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
-
Yahu şampiyon kim olursa olsun yazık oldu Türk lirasına amatör spor külübüne düştü yazık ya Türk lirası küme düştüğü için beş günlük ulusal yas ilan edelim.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Neden 19 Mayıs? ÇOK ÇOK manidar beCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
19.05 tarihi bizim için daha da anlamlı olmuş ŞAMPİYON GALATASARAYCevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır