Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken iddaa şampiyonluk oranları güncellendi… 31.haftanın sonunda 66 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'ın oranı Beşiktaş galibiyetiyle birlikte yılın en düşük seviyesini gördü ve 1.45 oldu. Sarı kırmızılıların, 1 puan gerisindeki Medipol Başakşehir'in oranı ise 2.75 olarak belirlendi.

Liderin 3 puan gerisinde 3.sırada bulunan Fenerbahçe'nin oranı ise Kasımpaşa galibiyetine rağmen 7'te yükseldi. Bir önceki hafta 3.10 olan Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise en fazla yükselişi gösterdi ve 9 oldu. Zirve takibini en yakından takip eden Başakşehir'in oranı ise 3.50'den 2,75'e geriledi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

GALATASARAY

30.04.2018: 1.45

BEŞİKTAŞ

30.04.2018: 9.00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

30.04.2018: 2.75

FENERBAHÇE

30.04.2018: 7.00