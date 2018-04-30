Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yenmesinin ardından şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray'ın şampiyon olur oranı 1,45 olarak belirlenirken, Medipol Başakşehir'in oranı 2,75 olarak güncellendi.
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken iddaa şampiyonluk oranları güncellendi… 31.haftanın sonunda 66 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'ın oranı Beşiktaş galibiyetiyle birlikte yılın en düşük seviyesini gördü ve 1.45 oldu. Sarı kırmızılıların, 1 puan gerisindeki Medipol Başakşehir'in oranı ise 2.75 olarak belirlendi.
Liderin 3 puan gerisinde 3.sırada bulunan Fenerbahçe'nin oranı ise Kasımpaşa galibiyetine rağmen 7'te yükseldi. Bir önceki hafta 3.10 olan Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise en fazla yükselişi gösterdi ve 9 oldu. Zirve takibini en yakından takip eden Başakşehir'in oranı ise 3.50'den 2,75'e geriledi.
İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI
GALATASARAY
30.04.2018: 1.45
BEŞİKTAŞ
30.04.2018: 9.00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
30.04.2018: 2.75
FENERBAHÇE
30.04.2018: 7.00
-
fatih kerim nerdeyse patlayacaktı şişti şişti sanki dünyayı o yarattıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Vah vaaah 8tas'a bak sen.. bayern'i yendiler,şampiyon oldular,Türkiye kupasını aldilar :)) umutların takımı 8tas :)))Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
-
Bilmem oranı buranı. Herkes rütbesini bilecek .şampiyon cimbomCevap Yaz 27 2 Yayından Kaldır
-
galatasaray , akhisarda puan keybedicek,şampiyon kim olur bilmem ...Cevap Yaz 7 18 Yayından KaldırCİMBOM: sen cok beklersin bu saatten sonra puan kaybini kupa macinda ki gibi kadro ile cikmaz bu saatten sonra SAMPIYON GALATASARAY9 4 Yayından Kaldır