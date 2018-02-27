Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi
Spor Toto Süper Ligde, 23. haftanın bitimiyle şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa favori Galatasaray'ın oranını 2,60'dan 2,35'e indirdi.
İddaa, Süper Lig'de şampiyonluk favorisi olarak Galatasaray'ı gösterdi. Galatasaray'ın oranı 2,35 olarak belirlendi. Derbide Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş'ın oranı 3,50, Fenerbahçe'nin oranı 3,50 olarak açıklandı.
Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in oranı ise 3,10'dan 3,40'a çıktı.
İŞTE GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI:
GALATASARAY
Eski: 2,60
Yeni: 2,35
FENERBAHÇE
Eski: 2,90
Yeni: 3,50
BEŞİKTAŞ
Eski: 4,20
Yeni: 3,50
TRABZONSPOR
Eski: 200,00
Yeni: 500,00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Eski: 3,10
Yeni: 3,40
YORUMLAR (16)
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınBAŞAKŞEHİR EZE EZE ŞAMPİYONCevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
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Yapmadanda pisliksiniz birde avrupada basari isteyim takiminizdan.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ŞU ORANLARI CUMARTESİ AÇIKLAYDILAR YA FB YENİLMİŞ YÜKSELİŞTE BJK YENMİŞ TAMAM BAŞAKŞEHİR TAKILMIŞ YÜKSELİŞTE GS 5 ÇEKMİŞ DÜŞÜŞTE TEBRİKLER ORAN KURULUCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Aykut hocamız küsmesse şampiyonuz. benim adımı kullanma tinerciCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Kadıköyde pisliğin kralını yapıcazCevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır