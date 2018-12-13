Süper Ligde Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş - Trabzonspor ve Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelelerinin hakemleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını ise Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar:
CUMA
20.30 Göztepe-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
CUMARTESİ
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır
13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ümit Öztürk
PAZAR
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan
16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler
PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
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gs bjk durdur feneri uçur ataması olmuşCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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anlaşıldı bu hafta galatasaray ve trabzona puan yokCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Erzurum'a Fenerli hakemi vermişler. Dadaşlara geçmiş olsun. Federasyon kafaya koymuş. Erzurumsporu düşürecekler. Diren Dadaş yolun açık olsunCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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GS,ya Trabzona vede Erzuruma şimdiden gecmiş olsun iyi planlanmisCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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BAKALIM bu hafta hangi oyunu oynacaklar Galatasaraya nasıl gaip gelecek akbilspor hazırlıklı olun bu dediklerimide kenara yazın sonuç zaten belliCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır