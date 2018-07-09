Süper Ligde 2018-2019 Sezonu Derbi Fikstürü Belli Oldu
Süper Ligde yeni sezonun fikstürü, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu, derbi tarihleri netleşti.
Spor Toto Süper Ligde, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Yeni sezon 10-13 Ağustos tarihlerinde başlayacak ve 26 Mayıs 2019 tarihinde lig maçları sona erecek.
Derbi tarihleri şu şekilde:
4) Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
6) Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
11) Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
13) Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
14) Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
16) Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
YENİ SEZONUN FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR (10)
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SİZLER, TRABZON/FENER YADA FENER BJK MAÇLARINI YADA TS/BJK MAÇLARINI DERBİ Mİ SANIYORSUNUZ. İLLAKİ DERBİ DİYECEKSEN BİR BACAĞINDA GALATASARAY OLMALI. GS/FB LER 1. DERECEDE DERBİ GS/BJK 2 DERECE GERİSİ HİKAYEDİR.Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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BU ASENE ŞAMPİYON OLUYOZ HA...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Derbi diyorsanız; hani nerede Başakşehir ?Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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ŞAMPİYON YİNE GALATASARAYCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Bu senede yine En büyük eğlence fenevbahçe. Fenevliler şifalı içecekler izleyin. RahatlarsınızCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır