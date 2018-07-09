Süper Ligde 2018-2019 Sezonu Derbi Fikstürü Belli Oldu

Süper Ligde yeni sezonun fikstürü, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu, derbi tarihleri netleşti.

Spor Toto Süper Ligde, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Yeni sezon 10-13 Ağustos tarihlerinde başlayacak ve 26 Mayıs 2019 tarihinde lig maçları sona erecek.

Derbi tarihleri şu şekilde:

4) Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

6) Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

11) Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

13) Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

14) Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

16) Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

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