Son Dakika! Süper Ligde 2018-19 Sezonunun Fikstürü Belli Oldu
Son dakika! Spor Toto Süper Ligde 2018-19 sezonunun fikstürü, bugün çekilen kurayla belli oldu.
Spor Toto Süper Ligde, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
BU SEZON VAR UYGULAMASI BAŞLAYACAK
Açılış konuşmasını yapan Ali Düşmez, "Avrupa'da Türk futbolu ivme kazanıyor ve gelirleri artırıyoruz. Bu mücedele devam ederken, TFF olarak tüm çağdaş katkıları da adapte etmeye çalışıyoruz. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulası da bunlardan biri. Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de başlayacak. Yüzde 95 civarında olan hakem kararları doğruluk olanı, bu sistemin uygulandığı Dünya Kupası'nda yüzde 99,3 seviyesine çıktı. Bu güzel oyunun yeni sezonda daha az hatalı kararla devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.
SEZON 10 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Planlamaya göre Süper Ligde 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
Süper Ligde ilk haftanın maç programı şöyle:
MKE Ankaragücü-Galatasaray
Medipol Başakşehir-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
Sivasspor-Alanyaspor
Beşiktaş-Akhisarspor
Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kayserispor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Bursaspor
Göztepe-Yeni Malatyaspor
YENİ SEZONUN FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYIN
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Trabzon rize maçı ne zamanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Fenerin işi zor. Bu senede yine En büyük eğlence fenevbahçe. Fenevliler şifalı içecekler izleyin. RahatlarsınızCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu sene de ligler keyif vermeyecek yazın bir kenara,ülkemize üst düzey oyuncular gelmiyor,altyapılar yetersiz futbolcu çıkmıyor,üzücüCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İnşallah temiz güzel bir sezon olur tüm takımlara başarılarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Göztepe aynı hafta 2 maçı aynı anda oynayacak, süper ya adamlar benzersiz. Teşekkürler mükemmel haber içeriği :DCevap Yaz 4 Yayından Kaldır