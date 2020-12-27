Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

27.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:32
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Müsabaka 2-1 Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Aissati'nin ortasında Atakan son anda topu kafasıyla kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

58. dakikada Mesanovic'in derinlemesine pasında topla buluşan Özer'in ortasında defans topu kornere gönderdi.

66. dakikada Aissati'nin sağ kanattan çaprazından ceza sahasına ortaladığı topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

80. dakikada Mesanovic'in ortasında arkadan koşarak gelen Recep, topa sert bir şekilde vurup meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

88. dakikada Mustafa'nın ceza sahası içinde sol çaprazda buluştuğu topu, Ankaragücü oyuncuları Mustafa vurmadan uzaklaştırdı.

90. dakikada Mustafa, ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yan ağlara gönderdi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Esat Sancaktar xx, Candaş Elbil xx

Yukatel Denizlispor: Hüseyin xx, Bergdıch xx, Mustafa xx, Leismann xx, Lopes xx, Murawski xx (Mesanovic dk. 46 x), Bakalorz xx (Dossevi dk. 78 x), Varela x (Recep dk. 69 xx), Özer xxx (Muhammet dk. 72 x), Aissati xx, Rodallega xxx

Yedekler: Pantilimon, Abdülkadir, Sacko, Mert, Alihan, Eren

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Ankaragücü: Ricardo xx, Pinto xxx, Sarlija xx, Atakan xxx, Kıtsıou xx, Voca xx (Assane dk. 78 x), Lukasik xx (Şahverdi dk. 90 ?), Endri xxx (Erdi dk. 84 x), Paintsil xx (Atila dk. 84 ?), Saba xx (Borven dk. 90 ?), Bolingi xx

Yedekler: Korcan, Orkan, Ender, Cebrail, Berke,

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Atakan (dk. 21), Lukasik (dk. 45) (Ankaragücü), Recep (dk. 80) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Atakan, Paintsil, Bolingi (Ankaragücü), Rodallega, Özer (Denizlispor) - DENİZLİ

Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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