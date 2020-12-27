Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
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Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)

27.12.2020 16:54 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:02
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Rodallega'nin çektiği sert şut farklı şekilde üst direkten yukarı çıktı.

17. dakikada Varela'nın savunmasının arkasında gönderdiği topla buluşan Rodallega, ceza sahası içerisinde topla buluşurken rakibine faul yapması üzerine Özgür Yankaya düdüğünü çaldı.

21. dakikada Endri'nin kullandığı köşe vuruşana iyi yükselen Atakan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lukasik, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Esat Sancaktar xx, Candaş Elbil xx

Yukatel Denizlispor: Hüseyin xx, Bergdıch xx, Mustafa xx, Leismann xx, Lopes xx, Murawski xx, Bakalorz xx, Varela x, Özer xxx, Aissati xx, Rodallega xxx

Yedekler: Pantilimon, Abdülkadir, Muhammet, Recep, Mesanovic, Sacko, Dossevi, Mert, Alihan, Eren

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Ankaragücü: Ricardo xx, Pinto xx, Sarlija xx, Atakan xxx, Kıtsıou xx, Voca xx, Lukasik xx, Endri xx, Paintsil xx, Saba xx, Bolingi xx

Yedekler: Korcan, Erdi, Orkan, Assane, Ender, Şahverdi, Cebrail, Berke, Borven, Atila

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Atakan (dk. 21), Lukasik (dk. 45) (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Atakan (Ankaragücü), Rodallega (Denizlispor) - DENİZLİ

Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 Ankaragücü: 2 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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