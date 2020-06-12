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BBC

Süper Lig yeniden başlıyor, maçların güvenli şekilde oynanması için ne tür önlemler alındı?

Süper Lig'de karşılaşmalar yaklaşık üç aylık aranın ardından bugün, Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçlarıyla başlıyor.

Süper Lig yeniden başlıyor, maçların güvenli şekilde oynanması için ne tür önlemler alındı?
12.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:20

Süper Lig'de karşılaşmalar yaklaşık üç aylık aranın ardından bugün, Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe- HES Kablo Kayserispor maçlarıyla başlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde en son 17 Mart'ta Göztepe-Çaykur Rizespor maçı oynanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası maçları ise 16 Haziran'da Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran'da da Aytemiz Alanyaspor- Fraport-TAV Antalyaspor yarı final karşılaşmalarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçların güvenli bir şekilde oynanmasına yönelik bir Futbola Dönüş Protokolü hazırladı.

Protokoldeki önlemler şöyle:


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TFF, stadyumlardaki kişi sayısına dair de bir tavsiye yayınladı.

Buna göre maçlara yayıncı kuruluştan 70, diğer kuruluşlardan da 40 kişi akredite olabilecek. Yayıncı kuruluş dışındaki kontenjan basın tribününde 8 kişi, saha kenarında 12 fotomuhabir ve 20 kameraman olarak sınıflandırıldı.

Kadrodaki 21 oyuncu dışında ev sahibi ekip 60, deplasman takımı ise 30 kişi akredite edebilecek.

Bunlara dair limitler ise şöyle:

Bu kategorilerin dışında ev sahibi takıma 30, deplasman ekibine ise beş ekstra akreditasyon hakkı tanınıyor.

Saha kenarlarında ayrıca altı top toplayıcı ve tribünlerde 10 güvenlik personeli bulunacak.


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Devam kararına yönelik eleştiriler ve destekler

Salgın sonlanmadan maçların devam etmesi bazı yorumcular tarafından sporcuların sağlığını tehlikeye atabileceği veya insanların maçları izlemek için bir araya gelerek virüsün yayılımını hızlandırabileceği gibi gerekçelerle eleştirilmişti.

Arjantin ve Hollanda gibi bazı ülkeler, benzer kaygılarla bu sezon liglerin tamamlanmayacağını açıklamış ve sezonu olduğu gibi tescil etmişti.

Öte yandan liglerin devam etmemesi durumunda, mali açıdan zor durumda olan Türk futbol kulüplerinin gelirlerinin iyice azalabileceği belirtiliyor.

Özellikle üç büyükler olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın büyük borçları bulunuyor. Kulüpler için yayıncı kuruluştan gelecek para büyük öneme sahip. Yayıncı kuruluşun para kazanması için ise seyircileri ekran başına çekerek reklam satışı yapabilmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili bir araştırma yayınlayan denetleme şirketi KPMG, Süper Lig'de maçların tamamlanmaması durumunda yüzde 29,4, tamamlanması durumunda da yüzde 21,9 değer kaybı yaşayacağını tahmin ediyor.

Süper Lig, Avrupa'nın büyük ulusal birinci ligleri arasında iki senaryoda da en fazla değer kaybı yaşayacak lig olarak görülüyor.

Bunun nedeni olarak da futbolcuların yaş ortalamasının yüksek ve kalan ortalama sözleşme süresinin kısa olması gösteriliyor.

Süper Lig'de maçların Temmuz ayında tamamlanması hedefleniyor.

Ligdeki son durum

Ligin zirvesinde, 1984'ten bu yana şampiyonluk hasreti süren Trabzonspor ve bu başarıya daha önce hiç ulaşamamış Medipol Başakşehir bulunuyor. Galatasaray ve Sivasspor da iki takımı yakından takip ederek şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Yedinci sırada bulunan Fenerbahçe'nin de Avrupa kupaları için iddiası devam ediyor.

Türkiye Ağustos'ta da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacaktı.

UEFA bu karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı konusunda nihai kararını vermedi. Fakat Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finallerden finale kadar tek bir kentte Final Eight formatında oynanmasına dair tartışmalar devam ediyor.

BBC
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