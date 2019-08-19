Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

19.08.2019 00:05

Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

40. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Jahovic topu Bifouma'nın önüne indirdi onun yarım volesinde meşin yuvarlak auta çıktı. 43. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Soner şutunu çekti top yandan auta gitti. 53. dakikada Donald'ın hatasında orta sahada topla buluşan İrfan topla ceza sahasına girer girmez şutunu çekti savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. 54. dakikada Farnolle'nin uzaklaştırmaya çalıştığı top Demba Ba'nın önünde kaldı onun pasında Visca'nın şut denemesini Farnolle çıkarttı. 67. dakikada İrfan Can Kahveci rakibine yaptığı hareket sonrası maçın hakemi tarafından ikinci sarı karttan oyun dışına gönderildi. 68. dakikada Bifouma ile verkaç yapan Guılherme ceza sahası önünde yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 1-0 73. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Fofana rakiplerini çalımladıktan sonra şutunu çekti top üstten dışarı gitti. 76. dakikada Ponck'un hatalı pasında ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Jahovic topu düzelttikten sonra vuruşunu yaptı meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı. 88. dakikada Guılherme'nin pasında topu topuğuyla önüne alan Jahovic meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. 2-0 90. dakikada Donald'ın pasında topla buluşan Fofana ceza sahasına girer girmez yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 3-0

Stat: Yeni Malatya Stadyumu Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanooğlu xx Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Robin Yalçın xxx, Hadebe xxx, Özer xxx, Erkan xxx, Murat Yıldırım xxx (Ahmed Ildız dk. 86 xx), Donald xxx, Chaalali xxx (Guilherme dk. 62 xxx), Bifouma xxx (Rahman Buğra dk. 82 xx), Fofana xxx, Jahovic xxx Yedekler: Abdulsamed, Ufuk, Eren, Ahmed, Guılherme, Rahman Buğra Teknik Direktör: Sergen Yalçın Medipol Başakşehir: Mert x, Chedjou x, Ponck x, Behich x, Çaiçara xx, Azubuıke x (Gökhan İnler dk. 46 x), Soner xx (Arda Turan dk. 63 x), Elia x (Guldbradsen dk. 76 x), Kahveci xx, Visca xx, Demba Ba x Yedekler: Volkan Babacan, Viera, Uğur, Mossoro, Arda, Kerim, Gökhan İnler, Guldbradsen, Crivelli, Robinho Teknik Direktör: Okan Buruk Goller: Guılherme (dk. 68), Jahovic (dk. 88), Fofana (dk. 90) (Yeni Malatyaspor) Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 67) (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Chaalali, Murat Yıldırım, Robin (Yeni Malatyaspor)

(İHA)

Kaynak: İHA