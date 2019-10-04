Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic, altıpas üzerinden buluştuğu topu kaleye vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.
28. dakikada Yeni Malatyaspor'da Chebake'nin ceza alanında yerde kalması sonrası VAR'a giden hakem Bülent Birincioğlu penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Jahovic penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
34. dakikada sağ kanattan gelen Yeni Malatyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Donald sağ çaprazdan topu kaleye gönderdi. 2-0
45. dakikada atak geliştiren Yeni Malatyaspor'da sol kanatta atılan pasta topla buluşan Guilherme, ceza sahası dışından sert vurdu ancak top defansa çarparak auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Ülker Yaprak xx, Abdullah Bora Özkara xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Robin xx, Sakıb xx, Chebake xx, Hadebe xx, Donald xxx, Guilherme xx, Fofana xx, Murat xx, Acquah xx, Jahovic xxx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Rahman Buğra Çağıran, Özer Özdemir, Ghaylen Chaaleli, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Eren Tozlu,Thievy Bifouma
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Denizlispor: Stachowiak x, Bergdich x, Oğuz x, Sapunaru x, Lopes x, Radoslaw x, Sackey x, Zeki x, Rodallega x, Barrow x, Olcay x
Yedekler: Tolgahan Acar, Kerem Can Akyüz, Mustafa Yumlu, Sedat Şahintürk, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Marc Kibong Mbamba, Burak Çalık, Hadi Sacko, Oscar Estupinan
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Jahovic (dk. 28 pen), Donalt (dk. 34) (Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Sakıb (Y.Malatyaspor), Lopes, Sapunaru, Oğuz (Denizlispor) - MALATYA