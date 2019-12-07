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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (ilk yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında DG Sivasspor ile karşılaşıyor.

07.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:13
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (ilk yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında DG Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Töre, topu Guilherme'ye bıraktı. Guilherme'nin topuk pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.


26. dakikada Goiano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan 'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


29. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada kimsenin dokunamadığı top Guılherme'nin önünde kaldı. Onun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.


30. dakikada Acquah'ın kaptırdığı top Kone'nin önünde kaldı onun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2


37. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Bifouma'nın ceza sahasına ortasında arka direkte müsait durumda bulunan Guılherme topu filelere gönderdi. 1-2


43. dakikada Donald'ın savunma arkasına gönderdiği topta kaleci Samassa ile karşı karşıya kalan Jahovic topu aşırttı, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin


Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Donald xx, Mustafa Akbaş xx, Sakıb Aytaç xx, Robin Yalçın xx, Acquah xx, Guilherme xx, Gökhan Töre xx, Bifouma xx, Jahovic xxx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Ahmed Ildız, Hadebe, Fofana, Chaleli, Mina, Özer


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


DG Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Appindangoye xx, Caner xx, Uğur Çiftçi xx, Fatih xx, Hakan Arslan xxx, Mert Hakan Yandaş xxx, Emre Kılınç xx, Fernando xx, Kone xx


Yedekler: Zülfikar Yıldırım xx, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Papp, Oliveira, Erdoğan, Traore, Armin Djerlek, Volkan, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Hakan Arslan (dk. 26), Mert Hakan Yandaş (dk. 30) (Sivasspor), Guilherme (dk. 37) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kart: Fernando (Sivasspor) - MALATYA

Kaynak: İHA
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