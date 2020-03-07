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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u ağırlıyor.

07.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:14
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 25. haftasında , 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sol kanattan gelişen ceza sahasına yapılan ortada Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Farnolle son anda topu kornere çeldi.


20. dakikada Milosevic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Uğur'un kafa vuruşunda top direkten döndü.


29. dakikada Yeni Malatyaspor'un gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Fofana'nın sert vuruşunda kaleci Serkan parmaklarının ucuyla son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.


45. dakikada Chebake'nin, Bajic'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Bajic topu ağlara gönderdi.


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake x, Robin xx, Mustafa x, Karim Hafez x, Acquah xx, Murat x, Gökhan xx, Donald x, Fofana xx, Umut x


Yedekler: Ufuk Ceylan, Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Youssouf Ndayishimiye, Ghaylen Chaaleli, Erkan Kaş, Thievy Bifouma, Vidar Kjartansson


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim xx, Uğur xx, Guilherme xx, Shengelia xx, Jonsson xx, Hadziahmetovıc xx, Milosevic xx, Ömer Ali xx, Riad Bajic xxx


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Alper Uludağ, Ali Karakaya, Paolo Hurtado, Marko Jevtovic, Volkan Fındıklı, Thuram


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gol: Bajic (dk. 45 pen.) (Konyaspor)


Sarı kart: Shengelia (Konyaspor)


Kırmızı kart: Chebake (Y. Malatyaspor) - MALATYA

Kaynak: İHA

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