Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 – Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 – Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 – Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
04.07.2020 19:47 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:54

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Donald'ın şutunda top kalenin hemen yanından auta çıktı.

13. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği'nde ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun sol çaprazdan kaleye çektiği şutta top kaleci Farnolle'de kaldı.

39. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanatta rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Karim Hafez'in ortasında rakip savunma tehlikeye izin vermedi.

44. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza alanına yaptığı ortada hiçbir oyuncu dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı.

STAT: YENİ MALATYA

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mustafa Savranlar xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Murat xx, Acquah xx, Ndayishimiye xx, Donald xx, Fofana xx, Umut xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Ahmed Ildiz, Remi Walter, Erkan Kaş, Vidar Kjartansson

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Erdem xx, Flavio xx, Toure xx, Halil İbrahim xx, Berat xx, Baiano xx, Candeias xx, Ayite xx, Sefa xx, Stancu xx

Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Pierre-Yves Polomat, Rahmetullah Berişbek, Soner Dikmen, Mats Seuntjens, Stephane Sessegnon, İlker Karakaş, Sami Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı Kartlar: Murat, Ndayishimiye (Y. Malatyaspor)

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu Haber
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar Haber
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor Haber
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Son Dakika: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Henry Onyekuru, resmen Galatasaray'dan ayrıldı
Son Dakika: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Henry Onyekuru, resmen Galatasaray'dan ayrıldı
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Engelli genci 'Ne bakıyorsun?' diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu
TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Berat Albayrak Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Okan Buruk Gökhan Töre Hikmet Karaman Zeljko Obradovic
Daha Fazla Ankara Sakarya Futbolcu Havai Fişek
Şu an buradasınız: Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 – Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 20:16:28. #1.15#
title