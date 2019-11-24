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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

24.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:12
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde 'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada ceza sahası dışında Mathias Zanka'dan topu kapan Guilherme hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.


25. dakikada sol kanattan Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Chebake'in kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.


30. dakikada Alper'in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Moses'in yerden şutunda top auta çıktı.


44. dakikada orta sahadan atılan uzun topta ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in şutunu kaleci Altay oyun alanına çeldi.


45+3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moses, Farnolle'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.


45+5. dakikada Emre'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Farnolle kurtardı.


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Erdem Bayık x


Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Mina xx, Robin xx, Mustafa xx, Chebake xxx, Sakıb xx, Acquah xx, Gökhan xx, Guilherme xxx, Bifouma xx, Jahovic xx


Yedekler: Ufuk, Erkan, Yiğithan, Özer, Murat, Ahmed, Donald, Chalali, Fofana


Teknik Sorumlu: Murat Şahin


Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Zanka x, Serdar xx, Hasan Ali xx, Gustavo xx, Emre xx, Moses xx, Tolga x, Ozan xx, Alper x


Yedekler: Harun, Sadık, Murat, Rami, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Rodrigues, Jailson


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kartlar: Chebake, Mina (Yeni Malatyaspor), Hasan Ali Kaldırım, Alper (Fenerbahçe) - MALATYA

Kaynak: İHA
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