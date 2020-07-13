Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
13.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:10

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Beşiktaş, 52. dakikada Caner Erkin'in penaltıdan attığı golle mücadeleden galip ayrılmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

49. dakikada kullanılan korner atışında Gökhan Gönül yükselip kafayı vurdu, kaleci Farnolle'ün bu pozisyonda Gökhan'a müdahalesi oldu. VAR uyarısı sonrasında Fırat Aydınus pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada Gökhan Gönül'e yapılan hareket sonrasında kazanılan penaltıyı Caner Erkin kullandı. Caner'in vuruşunda top ve kaleci farklı köşelere gitti. 0-1

54. dakikada Mina'dan kaptığı topla ceza sahasına giren Güven Yalçın çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Farnolle iyi uzanarak topu kornere gönderdi.

54. dakikada kazanılan köşe vuruşunu sağdan Caner kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Gökhan Gönül kafayı vurdu ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

81. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Töre'nin ceza sahasına yaptığı ortada Kjartansson ayağının dışında vurdu, top direğin yanından dışarıya gitti.

88. dakikada Beşiktaş ceza sahası yanında topla buluşan Ndayishimiye, müsait pozisyondaki Ahmet'i gördü. Bu futbolcunun şutunda top az farkla dışarı gitti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake xx, Mina xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Donald xx (Walter dk. 58 xx), Aqcuah xx (Ahmet Ildiz dk. 73 x), Robin Yalçın x (Kjartansson dk. 58 x), Murat Yıldırım xx (Fofana dk. 79 x), Gökhan Töre xx, Umut Bulut x (Ndayishimiye dk. 79 x)

Yedekler: Abdulsamed, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Erkan Kaş

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Beşiktaş: Ersin xxx, Gökhan Gönül xxx, Vida xxx, Ruiz xxx, Caner xxx, Elneny xxx, Necip xxx, Lens xx (Güven dk. 46 xx), N'Koudou xxx (Kartal dk. 84 ?), Diaby x (Roco dk. 90+2 ?), Boyd xx

Yedekler: Utku, Kerem, Rıdvan, Erdoğan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goll: Caner Erkin (dk. 52 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: N'Koudou, Ruiz (Beşiktaş)

(İHA)

Kaynak: İHA

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