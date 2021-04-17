Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

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Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

5. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topa yükselen Berkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlakaz farkla auta çıktı.

10. dakikada Kerim Hafez'in sol kanattan kale içerisine ortasında Umut topa dokunamadı

14. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda top kaleciye çarparak kornere çıktı.

27. dakikada Alanyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Berkan'ın şutunu kaleci Ertaç kurtardı.

38. dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında Damian'ın şutunda kaleci Ertaç topa tek hamlede sahip oldu.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mehmet Kısal xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Wallace xx, Hadebe xx, Hafez xx, Zeki xx, Ahmed xx, Fofana xx, Acquah xx, Adem xx, Umut xx

Yedekler: Abdulsamed, Bülent, Ndizeye, Nshimirimana, Malle, Erkan, Olcay, Kubilay, Doğukan, Jetmir

Teknik Direktör: İrfan Buz

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje xx, Berkan xx, Damian xx, Siopis xx, Efkan xx, Davidson xx, Babacar xx

Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ahmet, Umut, Salih, Ceyhun, Tayfur, Mustafa, Adam Bareiro

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı Kartlar: Acquah, Hadebe (Y. Malatyaspor) - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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