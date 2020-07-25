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Süper Lig: Yeni Malatyaaspor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.

Süper Lig: Yeni Malatyaaspor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
25.07.2020 21:57 | Son Güncelleme: 25.07.2020 22:22

Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada ceza sahasında topla buluşan Maxim, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

30. dakikada orta sahadan Gökhan'ın ara pasında topla buluşan Kjartansson'ın vuruşunda top kale direğine çarparak auta çıktı.

31. dakikada Gökhan Töre ile gelişen atakta topla buluşan Kjartansson'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

45. dakikada Ndayishimiye'nin kale önünden vuruşunda kaleci Haydar topu son anda ağlara gitmekten kurtardı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Esat Sancaktar xx, Alpaslan Dedeş xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Ndayishimiye xx, Mina xx, Hadebe xx, Karim xx, Murat xx, Ahmed xx, Gökhan xx, Umut xx, Fofana xx, Kjartansson xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Mustafa Akbaş, Mitchell Donald, Yiğithan Güveli, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gaziantep FK: Haydar xx, Olkowski xx, Djilobodji xx, Kana-Biyik xx, Tosca xx, Morais xx, Güray xx, Andre Sousa xx, Jefferson xx, Maxim xx, Muhammet xx

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Hasan Yurtseven, Furkan Soyalp, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu, Kenan Özer, Muğdat Çelik

Teknik Sorumlu: Christian Petre - MALATYA

Kaynak: İHA

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