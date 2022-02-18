Süper Lig yayın haklarını, korsan yayınlar vurdu

Süper Lig'de yeni yayın ihalesini kazanan firma pazartesi günü açıklanacak ancak şu ana kadar verilen rakamlar TFF'yi de kulüpleri de tatmin etmedi. Verilen rakamların düşük kalmasındaki en büyük etken ise korsan yayınlar olarak öne çıktı.

Süper Lig'de gözler yeni yayın ihalesine çevrildi. Hafta başında yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma, yeni ürünler ve farklı paket seçenekleri ile 15 teklifte bulunmuştu. TFF, teklif veren kurumlara, eksiklerini tamamlaması adına bugün saat 17.00'a kadar ek süre tanımıştı. Bugün ihale için son görüşmelerini TFF ile yapacak olan kurumların şu an kadar verdikleri teklifler ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu da kulüpleri de tatmin etmedi. Türkiye'deki korsan yayınlar ise bunun en büyük nedeni olarak gösterildi.

Korsan yayınlar, ihaleyi etkiledi

14 Şubat Pazartesi günü TFF'nin Riva'daki merkezinde Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra, kulüp başkanları ve federasyon temsilcilerinin oluşturduğu ihale komisyonunun katılımı ile gerçekleşen ilk zirvede başkanlar, verilen teklifleri çok düşük buldu. Bunun en büyük nedeninin ise kaçak yayınlar olduğu öğrenildi. Türkiye'de 2021 yılında yapılan araştırmaya göre her 3 futbolseverden 2'sinin, kaçak yayın izlediği ortaya çıktı. Korsan yayınla mücadelede etkisiz kalınması ve kaçak yayınlara yönelen kişi sayısının günden güne artması nedeniyle firmaların yaptığı teklifler de düşük kaldı. İhalede şu ana kadar mevcut yayıncı kuruluşun en yüksek teklifi veren firma olduğu öğrenilirken, kulüpler bu teklifin daha da yükseltilmesini istiyor.

Özdemir: "Süper Lig TV'yi kurabiliriz"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yayın tekliflerinin düşük seyretmesi durumunda 'Süper Lig TV'yi kurabiliriz' açıklaması sonrasında gözler pazartesi günü Riva'da gerçekleşecek olan son zirveye odaklandı. İhale süreci bugün tamamlanacak ve Süper Lig'in önümüzdeki süreçteki yayıncısı pazartesi günü gerçekleşecek olan komisyonun ardından netleşecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Avrupa'daki farklı liglerin de incelendiğini ve farklı paket seçeneklerinin de futbolseverlerin karşısına çıkabileceğini ifade etmişti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor