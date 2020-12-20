Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

20.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:36
Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

58. dakikada Rodallega'nın defansın arkasına gönderdiği uzun topla buluşan Sagal, ceza sahası içinde dar açıdan çektiği şut direkten döndü.

60. dakikada Salih'in uzak mesafeden serbest vuruşunu kaleci Cenk çeldi. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.

70. dakikada Murawski, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

74. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bakasetas'ın çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı gitti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Yusuf Bozdoğan xx, Kamil Çetin xx

Denizlispor: Cenk xxx, Bergdich xxx, Mustafa xxx, Leismann xx, Lopes xxx, Recep xxx (Özer dk. 88 ?), Murawski xx, Sagal xxx, Aissati xx (Varela dk. 90+ ?), Mesanovic xx (Sacko dk. 79 ?), Rodallega xxx (Muhammet Özkal dk. 79 ?)

Yedekler: Hüseyin, Subotic, Alihan, Muhammed Eren Kıryolcu, Mert

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Alanyaspor: Marafona xx, Tayfur xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Juanfran xxx, Siopis xx (Mustafa dk. 73 ?), Salih xx (Efkan dk. 81 ?), Davidson xxx, Bakasetas xx, Berkan xx (Efecan dk. 45 xx), Bareiro xx

Yedekler: Ahmet, Fatih, Moubandje, Alpay, Umut, Hasan

Teknik Direktör: Semih Tokatlı

Gol: Rodallega (dk. 8) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Murawski (dk. 70)

Sarı kartlar: Leismann, Mesanovic, Sagal, Sacko, Cenk, Recep (Denizlispor), Bareiro, Bakasetas (Alanyaspor)

(Fadıl Pişkin - Semih Can Yılmaz/İHA)

Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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