Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Denizlispor, ligin bitimine 3 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

konuk ettiği Çaykur Rizespor'a evinde 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü 73. dakikada Samudio kafa golüyle attı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tunay'ın şutunda top auta çıktı.

56. dakikada Sagal'ın ceza sahasının hemen dışından sert vuruşunda top dışarı gitti.

73. dakikada Michalak tarafından ceza sahasına yapılan ortada Samudio kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

79. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Samudio'nun sert şutunu kaleci Abdülkadir güçlükle çıkardı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx

Denizlispor: Abdülkadir xx, Sakıb xx (Özgür dk. 87 ?), Mustafa xxx, Leismann xx, Özer xx (Muhammet dk. 63 xx), Bakalorz xx, Diskerud xx (Mesanovic dk. 87 ?), Sagal xxx, Hasan xx (Recep dk. 72 xx), Ali Yavuz xx (Sacko dk. 72 xx), Rodallega xx

Yedekler: Ali Eren, Dossevi, Ertuğrul, Tusha

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, İsmail xx (Melnjak dk. 63 xx), Talbi xxx, Emir xx, Morozyuk xx, Donsah x (Tunay dk. 29 xx), Abdullah xx, Andrade xx (Skoda dk 46 xx), Sabo xxx (Meriah dk. 69 xx), Samudio xxx, Remy xx (Mıchalak dk. 46 xx)

Yedekler: Tarık, Selim, Alberk, Mithat, Soderlund

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: Samudio (dk. 73) (Rizespor)

Sarı kartlar: Leismann, Bakalorz (Denizlispor), Andrade, Melnjak

(Fadıl Pişkin - Semih Can Yılmaz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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