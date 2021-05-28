Süper Lig vizesi alan Altay şampiyonluğunu kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Süper Lig vizesi alan Altay şampiyonluğunu kutladı

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Futbolcular ve teknik heyetin şehir turu Taraftarların tezahüratları İZMİR - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig vizesi alan Altay'da teknik heyet ve futbolcular kazandıkları kupayla üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Futbolcular ve teknik heyetin şehir turu

Taraftarların tezahüratları İZMİR - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig vizesi alan Altay'da teknik heyet ve futbolcular kazandıkları kupayla üstü açık otobüsle şehir turu attı. Siyah-beyazlı oyuncular, Gündoğdu Meydanı'nda taraftarlarla bir araya geldi.

Süper Lig vizesi alan Altay şampiyonluğunu kutladı
Süper Lig vizesi alan Altay şampiyonluğunu kutladı
Süper Lig vizesi alan Altay şampiyonluğunu kutladı
Süper Lig vizesi alan Altay şampiyonluğunu kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu Seren Serengil
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süper Lig vizesi alan Altay şampiyonluğunu kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 21:42:09. #1.14#

title