Süper Lig vizesi alan Altay şampiyonluğunu kutladı

Futbolcular ve teknik heyetin şehir turu Taraftarların tezahüratları İZMİR - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig vizesi alan Altay'da teknik heyet ve futbolcular kazandıkları kupayla üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Futbolcular ve teknik heyetin şehir turu

Taraftarların tezahüratları İZMİR - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig vizesi alan Altay'da teknik heyet ve futbolcular kazandıkları kupayla üstü açık otobüsle şehir turu attı. Siyah-beyazlı oyuncular, Gündoğdu Meydanı'nda taraftarlarla bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü