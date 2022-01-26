FIFA milli maç takvimi nedeniyle bazı liglerde 1 haftalık ara verildi. Süper Lig ve TFF 2. Lig maçları oynandı mı, ertelendi mi, neden ertelendi? Süper Lig ve TFF maçları neden ertelendi? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

TFF 2. LİG MAÇLARI NEDEN ERTELENDİ? (TFF AÇIKLAMASI)

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. Hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi.

22. Hafta müsabakalarının oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek."

Buna göre maçlar hava şartları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ, BU HAFTA YOK MU?

FIFA milli maç takvimi nedeniyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta oynanacak.

Haberler.com - Gündem