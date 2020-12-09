Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı mesaj gösterilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı mesaj gösterilecek

09.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:04
Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı mesaj gösterilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlarda "skorbord"larda ırkçılık karşıtı mesajlar yer almasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlarda "skorbord"larda ırkçılık karşıtı mesajlar yer almasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık Pazartesi gününe kadar Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm maçlarda "skorbord"larda TFF tarafından hazırlanan Türkçe ve İngilizce "Irkçılığa hayır" yazıları gösterilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

İlgili Haberler

Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Demet Özdemir Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı mesaj gösterilecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 19:06:33. #1.15#
title