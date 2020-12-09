Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı mesaj gösterilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlarda "skorbord"larda ırkçılık karşıtı mesajlar yer almasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık Pazartesi gününe kadar Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm maçlarda "skorbord"larda TFF tarafından hazırlanan Türkçe ve İngilizce "Irkçılığa hayır" yazıları gösterilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay