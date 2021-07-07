Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri açıklandı
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Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri açıklandı

Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.

2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Öte yandan 2021-2022 sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grup Kura çekimlerinin tarihleri de açıklandı. Buna göre; TFF 2. Lig Grup Kura Çekimi 12 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te, TFF 3. Lig Grup Kura Çekimi ise aynı gün saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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