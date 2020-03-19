Süper Lig ve diğer spor müsabakaları hakkında karar verildi! FLAŞ... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in ertelendiğini açıkladı.

Corona virüs nedeniyle Süper Lig'de erteleme kararı çıktı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonları'nın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile yaptığı toplantının ardından liglere& ; ara verildiğini açıkladı.







Süper Lig ile beraber basketbol ve voleybol ligleri de ertelendi.







Kasapoğlu, toplantı sonrasında şu sözleri kullandı;

Koronavirüs salgını ile ilgili mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ilk çıktığı andan itibaren hızlı ve etkili önlemler alan ülkelerden biriyiz. Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir operasyon merkezi ve Bilim Kurulu önemli bir rehber. Olası senaryoları takip eden ve önlemleri alan kurumlarımız var. Devletimiz elinden gelen tüm önlemleri hızlı ve koordine bir şekilde almaya devam ediyor. İnşallah bu salgından millet ve devlet olarak üstesinden geleceğiz. 14 günlük karantina süreci konusundaki tedbirlere uyulması önemli.











Ülke genelinde bulunan yurtlarımızın karantina çtedbirleri açısından önemi var. 14 şehirde 35 yurdumuzu sağlık bakanlığımıza açtık. Öğrencilerimiz tatil döneminde evlerine gitmeyi tercih etti. Bu dönemde onlardan para almadık. Bu sürece katılan herkese teşekkürü borç biliyorum.