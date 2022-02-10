Süper Lig ve 1. Lig'de 3 maçın hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak 3 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak 1 maç ve 1. Lig'in 24. haftasındaki 2 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

Süper Lig:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

1. Lig:

16.00 Altınordu-Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor: Yiğit Arslan