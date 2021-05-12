Süper Lig ve 1'inci Lig şampiyonluk kupaları tanıtıldı
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Süper Lig ve 1'inci Lig şampiyonluk kupaları tanıtıldı

Süper Lig ve 1'inci Lig şampiyonluk kupaları tanıtıldı
Demirören Haber Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

ANKARA'da bulunan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda düzenlenen etkinlikte Süper Lig ve 1'inci Lig'in şampiyonluk kupaları tanıtıldı.

ANKARA'da bulunan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda düzenlenen etkinlikte Süper Lig ve 1'inci Lig'in şampiyonluk kupaları tanıtıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonunu tamamlamak üzereyiz. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki 3 büyük kulübümüzün kıyasıya mücadelelerini izlemek, son haftaya gelinmesine rağmen şampiyon takımın belli olmaması bizleri ve tüm futbolseverleri oldukça heyecanlandırmaktadır. Bu heyecanı bizlere yaşattıkları için tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Mücadelenin devam ettiği önümüzdeki maçlarda da takımlarımıza başarılar diliyorum. Süper Lig'de sezon boyunca mücadeleye devam eden ancak düşme potasındaki takımlarımızın da bu çabasını takdir etmemek mümkün değil. Bu vesile ile de bu takımlarımıza başarılar diliyorum. Spor Toto 1'inci Lig'de de eşine az rastlanır kıyasıya bir yarış izledik. Spor Toto 1'inci Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'u tebrik ediyorum. Play-Off'a kalan Yılport Samsunspor, Altay, Altınordu ve İstanbulspor kulüplerimize de başarılar diliyorum. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak geçmişte olduğu gibi bugün de ülke sporumuzun gelişmesi adına tesis yatırımlarımızı, tüm spor branşlarındaki federasyon ve kulüplerimize yardımlarımızı ve desteğimizi sürdürmekteyiz" dedi.

ŞAMPİYON KUPALARININ MOTİFİ SELÇUKLU YILDIZI2010 yılından bu yana Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak Türk futboluna isim sponsorluklarının devam ettiğini kaydeden Bozgeyik, sözlerini şöyle sürdürdü: " 2020-2021 sezonuna da isim sponsoru olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk kupalarının ana esin kaynağı, eşsiz geometrik şekli ile şık bir motif olarak asırlar boyu Türk sanat eserlerini süsleyen Selçuklu yıldızı oldu. Orta Asya'dan günümüze kadar Türk kültürünün içerisinde yer alan bu yıldızın anlamı; merkezde sekiz köşeli, yıldızın kollarından kırık çizgilerle gelişen geometrik kompozisyon olarak sunulmaktadır. Merkezi tek bir birimden çoğalarak ve tekerrür ederek bütünü oluşturması adına 'birlik ve beraberliği' temsil etmektedir."KUPALARIN ÖZELLİKLERİBünyamin Bozgeyik, şampiyonluk kupalarının özelliklerini şöyle anlattı: "Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupasının boyu 74 cm, toplam ağırlığı 10 kilo 300 gramdır. Kupanın 9 bin 300 gramı 925 ayar gümüş, 1000 gramı ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretilmiştir.

Spor Toto 1'inci Lig şampiyonluk kupasının boyu ise 64 cm olup, toplam ağırlığı 5 bin 850 gramdır. Ana malzeme pirinçtir. Kupa pirinç madeni üzerine 0.05 micron gümüş üzeri kaplama korumalı olarak üretilmiştir. Top kısmında 0.05 micron has altın kaplama kullanılmıştır. Sezonun tüm lig şampiyonlarını tebrik ediyor, önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlarımıza da başarılar diliyoruz."


Süper Lig ve 1'inci Lig şampiyonluk kupaları tanıtıldı
Süper Lig ve 1'inci Lig şampiyonluk kupaları tanıtıldı
Süper Lig ve 1'inci Lig şampiyonluk kupaları tanıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Doğan

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