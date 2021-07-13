Süper Lig U19'da şampiyon Trabzonspor
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Süper Lig U19'da şampiyon Trabzonspor

Süper Lig U19'da şampiyon Trabzonspor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig U19 Finali'nde Trabzonspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Süper Lig U19 Finali'nde Trabzonspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Süper Lig U19 Finali'nde Galatasaray ile Trabzonspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, 17'nci dakikada Emir Yazıcı'nın attığı gol ile 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında gol sesi çıkmayınca Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Mücadelenin bitiş düdüğünün çalınmasının ardından bordo-mavili oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

Süper Lig U19'da şampiyon Trabzonspor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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