Süper Lig U19'da şampiyon Trabzonspor

Süper Lig U19 Finali'nde Trabzonspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Süper Lig U19 Finali'nde Trabzonspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Süper Lig U19 Finali'nde Galatasaray ile Trabzonspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, 17'nci dakikada Emir Yazıcı'nın attığı gol ile 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında gol sesi çıkmayınca Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Mücadelenin bitiş düdüğünün çalınmasının ardından bordo-mavili oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı