Süper Lig: Trabzonspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Trabzonspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Müsabaka bordo-mavili ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Serhat'ın sağ taraftan yerden ortasında kale sahası içindeki Mevlüt Erdinç'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

55. dakikada Ndao'nun sağ taraftan ortasında yakın mesafeden Salibur'un vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır ayaklarıyla kornere çeldi.

56. dakikada ceza sahası dışından Ndao'nun sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

66. dakikada Serhat'ın hatalı geri pasında topu kapan Djaniny, kaleci Viviano'yu da geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Ok xx, Mehmet Can Hanoğlu xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar Ie xx (Hosseini dk. 46 x), Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat xx, Lewis Baker xx, Yusuf Sarı xx (Flavio dk. 61 x), Ekuban xx, Nwakaeme xx (Safa Kınalı dk. 90+2 ?), Djaniny xx (Abdulkadir Ömür dk. 89 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Ömür, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad x, Fatih Kuruçuk xx, Zukanovic x (Campi dk. 46 x), Serhat xx, Biglia x (Bertolacci dk. 64 x), Aksel Aktaş x, Efe Tatlı x, Jimmy Durmaz x (Ndao dk. 29 x), Salibur x, Mevlut x (Borini dk. 64 x)

Yedekler: Yavuz, Aykut Özer, Muhammed, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Djaniny (dk. 15 pen. ve 66) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Marlon (Trabzonspor), Campi, Fatih Kuruçuk, Borini (Fatih Karagümrük) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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