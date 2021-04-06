Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Hes Kablo Kayseripor karşılaşıyor.

Yeni Malatyaspor'da 4 pozitif vaka daha
Yeni Malatyaspor'da 4 pozitif vaka daha
Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçlarında ev sahibi ekipler güldü! Göztepe, Rize'yi 2-0'la geçerken, Karagümrük de Hatay'ı 1-0 mağlup etti
Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçlarında ev sahibi ekipler güldü! Göztepe, Rize'yi 2-0'la geçerken, Karagümrük de Hatay'ı 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Hes Kablo Kayseripor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Henrique sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Yerden pasında ise kale sahası içinde bulunan Muğdat Çelik'in ayağının dışıyla dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Zoran Kvrzıc'in sağ taraftan ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın dönerek vuruşunda top kaleci Doğan'ın solundan yandan auta çıktı.

26. dakikada Flavio'nun ortasında Bakasetas'ın kafa vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içine gönderdiği topu göğüsünde yumuşatarak önüne alan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'ın solundan ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Doğan kornere çeldi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Can Hanoğlu xx, Esat Sancaktar xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Vıtor Hugo xx, Marlon xx, Baker xx, Flavıo xx, Bakasetas xx, Nwakaeme xx, Ekuban xx, Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Hakan Yeşil, Sefa Kınalı, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci, Faruk Can Genç, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Zoran Kvrzıc xx, Uğur Demirok x, Kolovetsios x, Aziz xx, Karlo Muhar xx, Lennon x, Avromoski xx, Muğdat Çelik xx, Henrique xx, İlhan Parlak xx

Yedekler: Lung, Mario Paz, Attamah, Emre Demir, Ramazan, Sapunaru, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Muğdat Çelik (dk. 6) (Hes Kablo Kayresirispor), Bakasetas (dk. 29) (Trabzonspor)

Sarı Kart: Avramovski

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Burak Deniz Demet Akalın
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 20:37:56. #1.15#
title