Süper Lig: Trabzonspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Trabzonspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşılaşıyor.

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Salibur'un uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12.dakkada Berat'ın şutunda kale sahası önünde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Fatih Kuruçuk'un eline çarptı. VAR'a giden hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada penaltı atışını kullanan Djaniny, kaleci Viviano'nun solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

31. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Fatih Kuruçuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

35. dakikada Lewis Baker'in derinlemesine pasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Djaniny'in vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Ok xx, Mehmet Can Hanoğlu xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar Ie xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat xx, Lewis Baker xx, Yusuf Sarı xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Djaniny xx

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Abdulkadir Ömür, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavıo, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad x, Fatih Kuruçuk xx, Zukanovic xx, Serhat xx, Biglia x, Aksel Aktaş x, Efe Tatlı x, Jimmy Durmaz x (Ndao dk. 29 x), Salibur x, Mevlut x

Yedekler: Yavuz, Aykut Özer, Borini, Muhammed, Campi, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan, Lens, Bertolacci

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Djaniny (dk. 15 pen.) (Trabzonspor)

Sarı kart: Marlon (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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