SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Spor
Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

15.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:17
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan ortasında Gulbrandsen'in kafa vuruşunu kaleci Uğuncan çizgi üzerinde kornere çeldi


24. dakikada Ekuban sağ taraftan getirdiği topa ceza sahası içinde buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.


35. dakikada sağ taraftan Abdulkadir Ömür'ün derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


Stat: Medical Park


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, da Costa xx, Campi xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Sörloth x


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Obi Mikel, Ndiaye, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Rodrigues xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Visca xx, Aleksic xx, Gulbrandsen xx, Demba Ba x


Yedekler: Volkan Babacan, Mehmet Topal, Elia, Muhammet Arslantaş, Aziz Behich, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Azubuike, de Souza, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı kart: Okan Buruk (T.D.) (Medipol Başakşehir) - TRABZON

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Spor
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Spor
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti Spor
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Spor
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
'Koronavirüse iyi geliyor' iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
"Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Obi Mikel'in 'Sezon iptal edilmeli' çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken Guido Senia Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Okan Buruk Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran İtalya Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 18:20:51. #1.14#