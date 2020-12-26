Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

26.12.2020 19:54 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:11
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Galatasaray 1-0 önde kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Oğulcan'ın pasında Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11. dakikada Lewis Baker'in uzun pasında topla birlikte ceza sahası sağ çaprazına inen Djanin'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın sağından az farkla auta çıktı.

15. dakikada Oğulcan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu kaleci Okan, kornere çıkardı.

45. dakikada sağ taraftan ani gelişen atakta Uğulcan ile paslaşmasında Emre Kılıç'ın vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır ayaklarıyla çeldi. Dönün topu Arda Turun ağlarla buluşturdu. 0-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre İyisoy xx, İlker Takpak xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar le xx, Vıtor Hugo xx, Marlon xx, Lewis Baker xx, Abdulkadir Parmak x, Flavio x, Yusuf Sarı x, Nwakaeme xx, Djaniny x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Sefa Kınalı, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Pereira, Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Okan xx, Elabdellaoui xx, Donk xx, Marcao xx, Saracchi xx, Taylan xx, Feghouli x (Ömer Bayram dk. 34 ?), Belhanda xx, Arda Turan xx, Oğulcan Çağlayan xx

Yedekler: Kerem, Şener Özbayraklı, Falcao, Martin Linnes, Emre Akbaba, Luyindama, Emin Bayram, Sekidika, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Levent Şahin

Gol: Arda Turan (dk. 45) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Taylan, Elabdellaoui (Galatasaray), Flavio, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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